Diyarbakır'da Otobüs Şoförü Muavini Ezerek Öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ.(40), mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler (42) ile tartıştı. Daha sonra içinde yolcular varken hareket eden S.İ., otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalışan Abbas İşler'i ezerek öldürdü. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ. Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel