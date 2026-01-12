Haberler

İş yerinde yanıcı madde atılan sobada patlama oldu: 1'i ağır, 4 yaralı / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir oto elektrikçide yanıcı maddenin sobaya atılması sonucu meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto elektrikçide yanıcı maddenin atıldığı sobada patlama oldu, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu. Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN- Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de