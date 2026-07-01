Dicle'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 35 dönüm üzüm bağının zarar gördüğü belirtildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 dönüm üzüm bağının zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı