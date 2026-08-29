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Silvan'da Örtü Yangını: Ekipler Hem Karadan Hem Havadan Müdahale Ediyor

Silvan'da Örtü Yangını: Ekipler Hem Karadan Hem Havadan Müdahale Ediyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle havadan müdahale sürüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Silvan ilçesi kırsalındaki henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da destek veriyor. Yangının yerleşim yerlerine yayılmasını önlemek amacıyla karadan müdahale sürerken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle de havadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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