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Silvan'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Silvan'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kırsal Üçbasamak Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 9 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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