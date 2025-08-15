Diyarbakır'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsalında çıkan yangın, ormanlık alanda etkili oldu. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun mücadele veriyor.

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Hani'nin kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice'nin kırsal Duru Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğünden 30 personel ve 5 arazöz ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada yangın nedeniyle kırsal mahalle veya mezralardaki evlerden olası tahliyeler için AFAD'a bağlı 3 arama kurtarma aracı ve 12 arama ve kurtarma teknisyeninin bölgeye gönderildiği bildirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
