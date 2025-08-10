Diyarbakır'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 9 hektar alan zarar gördü.
Kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye giden Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personelin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 9 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel