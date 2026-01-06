Haberler

Diyarbakır'da okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Çınar ilçesindeki bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle okulun çatısı hasar gördü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Bozçalı Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden okul idaresi, öğrencileri okuldan tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, okulun çatısı hasar gördü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
