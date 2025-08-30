Diyarbakır'da Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Çermik Belediyesi, İstanbul Esenler Belediyesi ve Çermikliler Derneği işbirliğinde temin edilen kırtasiye malzemeleri belediye önünde düzenlenen programın ardından öğrencilere ulaştırıldı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yaptıkları kırtasiye yardımıyla öğrencileri sevindirmek istediklerini belirtti.

Öğrencilere yönelik yardımların devam edeceğini ifade eden Karamehmetoğlu, "Çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak geleceğimiz için en önemli yatırımlardan biridir. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Esenler Belediyemize ve Çermikliler Derneği'ne teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlar, yapılan destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.