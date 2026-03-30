Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
Diyarbakır'da bir öğrenci servis minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
DİYARBAKIR'da öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır Çevre Yolu kırsal Karamus Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 S 0537 plakalı öğrenci servis minibüsü ile 63 AIK 940 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan çoğu öğrenci 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı