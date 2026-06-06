Haberler

Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza; 3 ağır yaralı

Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza; 3 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişandan dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde nişandan dönenlerin içinde olduğu otomobil takla attı, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Rümeysa Eker'e soruşturma başlatıldı mı? 'Çifte standart' iddialarına yanıt geldi

Skandal sözlere soruşturma başlatıldı mı? Resmi yanıt geldi
Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Greenwood'un ardından bir anlaşma daha! Kabul ettiler
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?

En sonunda çıldırdı: Maça mı geldiniz?