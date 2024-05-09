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Diyarbakır'da Nisan Ayında 592 Trafik Kazası

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Diyarbakır'da nisan ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistikleri açıklandı. 254'ü hasarlı olmak üzere toplamda 592 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 622 kişi yaralandı.

??????? Diyarbakır'da nisan ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.

???????Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, nisan ayında Diyarbakır'da 254'ü hasarlı 592 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 622 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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