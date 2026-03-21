Diyarbakır'da nevruz kutlamaları başladı

DEM Parti öncülüğünde düzenlenen 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' etkinlikleri Diyarbakır'da başladı. 12 bin polis güvenlik önlemleri alırken, alanda halay çekildi ve yaklaşık 5 ton odun ateşe verilecek.

DİYARBAKIR'da DEM Parti öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamaları başladı.

DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu' sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurt dışından davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.

5 TON ODUN ATEŞE VERİLECEK

Yaklaşık 12 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da alana gelerek güvenlik önlemlerini denetledi. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 5 ton odun, ateşe verilecek. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımların olduğu görüldü.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK- Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
