Nevruz etkinliğinde terör saldırılarına karışanların yer aldığı pankartı açan 6 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı pankartı açan 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Diyarbakır'daki Nevruz etkinliklerinde, terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtığı belirlenen 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mart günü Diyarbakır ilinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
