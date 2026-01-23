Haberler

Diyarbakır'da 'Nazar, Tılsım ve İzler' seramik sergisi açıldı
Diyarbakır'da 70 eserin sergilendiği 'Nazar, Tılsım ve İzler' adlı seramik sergisi, 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sanatçılar Özlem Yıldırım ve Banu Başkaya'nın eserleri, Anadolu ve Mezopotamya'nın kültürel dokusundan ilham alıyor. Sergi 25 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Diyarbakır'da 70 eserin yer aldığı "Nazar, Tılsım ve İzler" adlı seramik sergisi açıldı.

Merkez Sur ilçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde seramik sanatçıları Özlem Yıldırım ve Banu Başkaya'nın 70 eserinin sergisi açıldı.

Yıldırım, ilhamını Anadolu ve Mezopotamya'nın çok katmanlı kültürel dokusundan alan sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha önce sergiyi Mardin'de açtıklarını anlatan Yıldırım, serginin Diyarbakır'da da sanatseverlerle buluştuğunu bildirdi.

Yıldırım, herkesi sergiye davet etti.

Sergi, 25 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
