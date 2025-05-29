Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 200 Polisle Uyuşturucuya Darbe

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 200 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine, sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik Ergani ilçesinde "Narko Hançer" uygulaması düzenlendi.

Geçimini uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerle sağlayan gruplar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla Kemaliye ve Saray mahallelerinde cadde ve ara sokaklarda umuma açık iş yerleri, metruk binalar, parklar ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada, 200 polisten oluşan ekip ve dedektör köpekler yer aldı.

Uygulamada, 600 araç kontrol edildi, 2 bin kişi sorgulandı, 7 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, çalıntı motosiklet ve 2 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı yapmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.