Haberler

Müteahhit ile emlakçı arasında 'tadilat' kavgası: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan taşlı, silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan açılan ateş sonucu Y.Ç., M.S.K. ve V.O. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti