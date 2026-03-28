Diyarbakır'da "Anadolu Mektebi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında 'Mustafa Kutlu' paneli gerçekleştirildi. Öğrenciler, yazar Kutlu hakkında yaptıkları çalışmaları paylaştılar.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde öğrenciler, yazar Kutlu'ya ilişkin yaptıkları çalışma, inceleme ve okumalardan edindiklerini birikimleri paylaştı.

Proje koordinatörü Şükran Kurtar, proje kapsamında ilk olarak Sabahattin Ali'yi ikinci paneldeyse Mustafa Kutlu'yu ele aldıklarını söyledi.

Kurtar, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu belirtti.

Panele, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar