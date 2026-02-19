Haberler

Diyarbakır'da motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir motosikletin çarptığı 25 yaşındaki M.Y. ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı M.Y. (25) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
