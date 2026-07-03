Motokuryeden yol verme tartışmasında minibüse kasklı saldırı; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motokurye, kaskıyla şehir içi yolcu minibüsüne saldırdı. Minibüsün ön ve yan camlarına kaskıyla defalarca vuran motokuryenin saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir içi yolcu minibüsünün şoförü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye, kaskıyla içerisinde yolcuların da bulunduğu minibüsün ön ve yan camlarına defalarca vurdu. Minibüs şoförü araçtan inmezken, çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı