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Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı

Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı Haber Videosunu İzle
Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 76 parça metamfetamin çıktı
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Kars'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, İran uyruklu bir şüphelinin iç beden muayenesinde 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen İran uyruklu bir kurye yakalandı. Şahsın iç beden muayenesinde 76 parça halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu Pouya Hajıhassanı (29) şüphe üzerine gözaltına alındı.

Pouya Hajıhassanı'nın hastanede yapılan iç beden muayenesinde, yuttuğu tespit edilen 76 kapsül halinde toplam 571,91 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla ve etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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