Diyarbakır'da minibüsün çarptığı kişi öldü
Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya minibüs çarptı. Kaza sonucu A.A olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde Pirinçlik Köprülü Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AAT 661 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
