Diyarbakır'da Minibüs Kazası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı İkiye Çıktı

Eğil karayolunda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen ve Gülşen Ayğün'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 15 kişiden Meryem Ege de kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ege'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,