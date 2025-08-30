Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: Sürücü Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: Sürücü Gözaltına Alındı
Diyarbakır-Eğil kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan sürücü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır- Eğil kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan sürücü M.G., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün jandarmadaki işlemleri devam ederken, İlçe Kaymakamı Volkan Hülür, kaza yerine gelerek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Yılmaz ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Soruşturma sürüyor.

