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Lice'de Minibüs Kazası: 3 Ölü, 11 Yaralı

Lice'de Minibüs Kazası: 3 Ölü, 11 Yaralı
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DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde minibüsün yol kenarına devrildiği kazada 3 kişi öldü, 3’ü ağır, 11 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde minibüsün yol kenarına devrildiği kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 41 AFM 446 plakalı minibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. Ölen 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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