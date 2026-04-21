Diyarbakır'da midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaplan