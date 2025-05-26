Diyarbakır'da Mezunlar Buluşması: Geçmişe Dönüş ve Geleceğe Umut

Diyarbakır'da Mezunlar Buluşması: Geçmişe Dönüş ve Geleceğe Umut
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Diyarbakır'da Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nden mezun olan 300 eski öğrenci, emekli öğretmenleriyle bir araya gelerek anılarını tazelediler. Etkinlikte yapılan konuşmalarda, eğitim hayatının önemi, dostluklar ve gelecek umutları vurgulandı.

Diyarbakır'da, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nden farkı dönemlerde mezun olanlar düzenledikleri etkinlikte buluştu.

Farklı sektörlerde çalışan 300 eski öğrenci, şu anda emekli olan dönemin okul öğretmenleriyle okulda düzenledikleri etkinlikte bir araya geldi.

Burada mezunlar adına konuşan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Aydemir, liseyi 30 yıl önce bitirdiğini söyledi.

İçlerinde canlı kalan gençliğe, heyecana ve dostluğa dokunmak için toplandıklarını ifade eden Aydemir, "O gün okulun kapısından son kez çıkarken belki farkında bile değildik, aslında geride sadece bir bina değil, çocukluğumuzun, ilk hayallerimizin, dostluklarımızın yuvasını bırakıyorduk. Ne mutlu bize ki bugün bu yuvaya yeniden dönebildik.Yıllar içinde hepimiz farklı yönlere savrulduk. Hayat bizi kimi zaman yordu, kimi zaman büyüttü ama şunu biliyorum ki, burada bulunan herkesin kalbinde, bu okulun izleri var. Burada öğrendiğimiz değerler, burada edindiğimiz dostluklar, bize yol gösterdi, yön verdi." ifadelerini kullandı.

"Bugün sadece kendi dönemimiz değil, bizden önceki ve sonraki kuşaklarla, bizi yetiştiren hocalarımızla bir aradayız." diyen Aydemir, bugünün sadece bir buluşma değil, geçmişe teşekkür, geleceğe umut ve bu okul çatısı altındaki ortak bağları yeniden hatırlama günü olduğunu aktardı.

Aydemir, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimize bize kattıkları her şey için minnettarız. Bizlere sadece ders değil, hayatı öğrettiniz. Bu etkinlik geçmişin ışığında geleceğe bakmak için çok güzel bir fırsat. Birbirimizi yeniden tanımak, anılarımızı tazelemek ve birlikte geleceğe dair hayaller kurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

24 yıl önce okuldan mezun olan sınıf öğretmeni Gazal Taş da okulun kendisine kattığı değerler ile o dönemde kurduğu dostlukların hayatında önemli yer tuttuğunu belirtti.

Değişen koşullara rağmen bazı şeylerin aynı kaldığını görmemenin kendisine güzel bir his verdiğini anlatan Taş, "Bu tür buluşmaların mezunlar arasında bağı güçlendirdiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlikte konser verildi, halay çekildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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