Diyarbakır'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Diyarbakır'da mevsimin ilk karı yağdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden kar yağışı, yerini yağmura bıraktı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü ise, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da sağanak yağış olacağını; Batman ve Diyarbakır'da yüksek rakımlı yerlerde karla karışık şeklinde olacağını bildirmişti.