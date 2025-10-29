Haberler

Diyarbakır'da MEDAV Çalıştayı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV), Diyarbakır'da 200 katılımcıyla çalıştay düzenleyerek, medreselerin durumu, terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki son durum gibi önemli konular üzerinde tartışmalarda bulundu.

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından Diyarbakır'da çalıştay gerçekleştirildi.

MEDAV'dan yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Van, Siirt, Batman ve Şırnak'tan medrese alimi ve akademisyenlerden oluşan 200 kişinin katılımıyla vakfın Diyarbakır'daki genel merkezinde gündemdeki konulara ilişkin çalıştay düzenlendiği bildirildi.

Çalıştayda, "Medreselerin Önemi ve Son Durumu", "Terörsüz Türkiye Süreci", "Yeni Anayasa Çalışmaları" ve " Gazze'de Son Durum ve Alimlerin Sorumlulukları" konularında sunum yapıldığı belirtilen açıklamada, yapılan sunumlar ve müzakereler neticesinde bazı konuların kamuoyuyla paylaşılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor, örgütün silah bırakma kararını değerli buluyor, sonuna kadar destekliyor, neticeye varmasını canı gönülden ümit ediyoruz. Silah bırakma süreci devletin ilgili birimleriyle örgütün temsilcileri arasında müzakere edildiği için bize burada düşen bir görev olduğunu düşünmüyoruz. Sivil bir anayasa hazırlama girişimlerini takdirle karşılıyoruz. Bir asrı aşkındır ümmet coğrafyasının kalbine paslı bir hançer gibi saplanmış ve harim-i ismetini kirletmiş olan siyonist devlete karşı en ağır yaptırımların uygulanmasını, insanlık alemini tehdit eden ve adeta bir kanser uru haline gelen siyonizme karşı anti siyonist bir hareketin başlatılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
