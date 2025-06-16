Diyarbakır'da "Maziden Atiye Diyarbakır" öğrenci programı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Diyarbakır" öğrenci programı, 10 ilden 80 öğrencinin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, bir ülkenin en büyük zenginliğinin gençleri olduğunu söyledi.

Donanımlı, şuurlu, bilgili ve ülke hedeflerine kilitlenmiş bir gençliğin geleceğin inşası için de önem taşıdığını belirten Küçükali, "Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde Ahlat'ta başlayan 'Maziden Atiye' kamp programları, bu yıl ülkemizin beş farklı şehrinde uygulanacak. Bu şehirlerden biri de kadim şehrimiz Diyarbakır. Bu programın Diyarbakır'da gerçekleştirilmesi, şehrimizin taşıdığı tarihi ve kültürel önem açısından da son derece anlamlıdır." dedi.

Programın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu kaydeden Küçükali, şöyle konuştu:

"Biz diyoruz ki, gençlerimiz, öğrencilerimiz köklerinden beslenecek, geleceğe güçlü adımlarla ilerleyecek ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirecekler. Bu kamp programının da ana teması bu. Diyarbakır'ımızın bir diğer teması da 'Diyarbakır'dan Kudüs'e Selahattin Eyyubi'nin İzinde' teması. Faydalı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bilgilerle donatılmış olarak güzel anılar biriktirmiş, güzel dostluklar edinmiş olarak ilimizden ayrılırsınız."

Program kapsamında Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan lise öğrencisi 80 kız çocuk 15-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek konferans, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak.

"Maziden Atiye Diyarbakır" öğrenci programının ikinci bölümünde yine 10 ilden gelecek lise öğrencisi 80 erkek çocuk iki hafta boyunca aynı etkinlikleri tecrübe edecek.