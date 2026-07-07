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Diyarbakır'da yangın çıkan marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi

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Diyarbakır Kayapınar'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangın anı kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangına müdahale anı bir itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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