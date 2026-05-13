Diyarbakır'da Makas Atan Sürücülere 650 Bin Lira Para Cezası

Güncelleme:
Diyarbakır'da trafikte makas ve drift attığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne toplam 650 bin lira ceza kesildi. Üç araç trafikten men edildi ve sürücülerinin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sisteme ile kamera görüntülerinde trafikte makas ve drift attığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne 650 bin idari para cezası uygulanırken, üç araç trafikten 2 ay menedildi, sürücülerin ehliyetlerine iki ay süreyle el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne trafikte tehlike oluştuğu ihbarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda üç aracın Şanlıurfa Bulvarı, Selahattin Eyyubi Bulvarı ve Mahabad Bulvarı'nda makas attığı, bir aracın ise Halid Bin Velid Kız Öğrenci Yurdu civarında drift attığı tespit etti.

Görüntülerde plakaları tespit edilen dört araç sürücüsüne 650 bin lira idari para cezası uygulanırken, üç araç trafikten 2 ay süreyle menedildi, dört araç sürücüsünün de sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alındı.

Kaynak: ANKA
