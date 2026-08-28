Haberler

Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira para ve 2 ay süreyle trafikten men cezası uygulandı.

Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye 276 bin lira para ve 2 ay süreyle trafikten men cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, son bir haftada İhbar Otomasyon Sistemi ve sosyal medya üzerinden gelen makas atma ihbarları üzerine Sivil Trafik ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kimliği tespit edilen 3 aracın sürücüsü yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında birden fazla makas atma ihlalleri nedeniyle sürücülere 276 bin lira para cezası uygulanırken sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alındı ve araçlar aynı süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına 'ittifak' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran "ittifak" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçiden 60 milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü rapçiden milyonluk lüks araç! Fiyatı dudak uçuklattı
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti

PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı

Erdoğan iddiası sonrası önce serbest bırakıldı sonra tutuklandı
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek

Bankalardan müjde geldi! Pazartesi günü 3 puan düşecek
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül