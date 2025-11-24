Diyarbakır'da Mahsur Kalan 25 Keçi Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kırsal Kaya Mahallesi yakınlarında yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda keçiler, halatlarla bağlı olarak güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı.
Kırsal Kaya Mahallesi yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye halatla ulaşarak kurtarma çalışması yürüttü.
Halatlara bağlanan keçiler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel