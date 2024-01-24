Diyarbakır'da Mağaza Önünde Hırsızlık
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir mağaza önünde gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, pantolonu alarak kaçtı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mağaza önündeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası önüne gelen şüpheli, çevresine bakındıktan sonra satış için asılı duran pantolonu alarak kaçtı.
Durumu fark eden iş yeri sahibi şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.
Bu arada, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.