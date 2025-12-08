Haberler

Diyarbakır'da "Madde Bağımlılığı Paneli" düzenlendi

Diyarbakır'da 'Madde Bağımlılığı Paneli' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR tarafından düzenlenen panelde madde bağımlılığı ile mücadele konuları ele alındı. Faruk Dinç, uyuşturucunun toplum için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı ve çözüm önerileri sundu.

Diyarbakır'da, HÜDA PAR tarafından "Madde Bağımlılığı Paneli" gerçekleştirildi.

Partinin Gençlik Politikaları Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Panelde, "Saha Çalışmaları ve Çözüm Önerilerimiz", "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü", "Sokak Kültürü, Bağımlılık Riski ve Müdahale Modelleri" ve "Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" başlıklı sunumlar yapıldı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Gençlik Politikaları Başkanı Faruk Dinç, uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ve herkesi hedef aldığını belirtti.

Dinç, bu konunun çok önemli olduğunu ve parti olarak konuyu her zaman birinci gündem maddeleri haline getirdiklerini ifade etti.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Dinç, "Bu konuda raporlar hazırladık. Saha araştırmaları yaptık, birebir uyuşturucu bağımlılarıyla görüşmeler sağladık. Çözüm önerilerimizi, ilgili bakanlık ve kurumlara iletmeye çalıştık. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir kurumun üstesinden gelebileceği bir konu değil." dedi.

Uyuşturucu kullanım oranının düşürülmesi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

"Gençlerin özellikle bu maddelere ulaşmaması gerekiyor. Uyuşturucu baronları, dağıtıcıları ve üreticilerine yönelik net müdahalelerin olması ve topyekun mücadele gerekiyor ve üst bir kurul oluşturulmalı."

Panel, panelistlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Programa, bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve gençler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.