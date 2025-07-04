Diyarbakır'da Leman Dergisi'nin Karikatürüne Protesto

Diyarbakır'da Leman Dergisi'nin Karikatürüne Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın öncülüğünde Leman dergisinin dini değerlere saldırdığı gerekçesiyle yapılan protestoda, kalabalık etkinlik sırasında sık sık sloganlar ve tekbirler getirdi. Protestocular, karikatürü şiddetle kınadı.

DİYARBAKIR'da dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayınladığı gerekçesiyle Leman dergisi protesto edildi.

Cuma namazının ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Yenişehir ilçesi Ofis Semti Sanat Sokağı önünde toplanan grup, derginin 26 Haziran tarihli sayısında yer alan karikatüre tepki gösterdi. Kalabalık, sık sık tekbir getirip slogan atarak protestoda bulundu. Grup adına açıklama yapan Fatih Taş, söz konusu karikatürün tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı İslam düşmanlığıdır. Kutsallarımıza açık bir saldırıdır. Sözde karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden bu güruhun ahlaksız neşriyatları kabul edilemez. Alemlerin Efendisi Hazreti Peygamber Efendimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, özelde 2 milyarlık İslam alemine, genelde ise Türkiye'de yaşayan tüm halklara yapılmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldıranlar, bunu sanat adı altında pazarlamaya çalışıyor. Bu millet, ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberimize dil uzatılmasını asla sineye çekmez. Bu zihniyetin temsilcileri, yaptıkları saygısızlığın hesabını hem vicdan hem de hukuk önünde verecektir. Peygamberimize yönelik bu hakaret basın özgürlüğüyle gizlenemez. Bu zihniyete fırsat verilmemelidir" dedi.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticilere gözaltı kararı

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Nihat Genç'ten acı haber
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.