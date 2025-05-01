Diyarbakır'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, su kuyusuna düşen bir koyun itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.
İtfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde dün, su kuyusuna düşen bir koyunun kurtarılması ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5 kişilik ekip, halat yardımıyla kuyuya indi. Koyun, ekiplerin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkararak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel