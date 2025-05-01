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Diyarbakır'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kuyuya Düşen Koyun İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, su kuyusuna düşen bir koyun itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen koyunu kurtardı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde dün, su kuyusuna düşen bir koyunun kurtarılması ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5 kişilik ekip, halat yardımıyla kuyuya indi. Koyun, ekiplerin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkararak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Güncel
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