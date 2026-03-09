Haberler

Diyarbakır'da Kuvvetli Yağışlar Menfez Köprüyü Çökertti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gündür süren kuvvetli yağışlar nedeniyle bir köprü çöktü. Ulaşım, geçici olarak kurulan demir köprüyle sağlanıyor.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kale ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan menfez köprü çöktü. Ulaşım geçici olarak yapılan demir köprüyle sağlanıyor.

Silvan ilçesinde 2 gündür aralıksız süren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Yağışların etkisiyle Kale Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi'ni birbirine bağlayan menfez köprü çöktü. Köprünün çökmesi üzerine bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve DİSKİ ekipleri çalışma başlatırken, yayaların mağdur olmaması için demirden geçici bir yaya köprüsü kuruldu.

