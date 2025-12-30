Diyarbakır'da eğitime kar engeli

DİYARBAKIR Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.