Diyarbakır'da Kurban Bayramı Huzur Uygulaması: 'Huzur Bismil 3'

Diyarbakır'da Kurban Bayramı Huzur Uygulaması: 'Huzur Bismil 3'
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Bismil ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Huzur Bismil 3' uygulamasında 205 araç, 38 iş yeri ve 2.141 kişi kontrol edilerek çeşitli denetimler yapıldı. Uygulamada çalıntı motosiklet ve eroin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla "Huzur Bismil 3" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla ilçe giriş ve çıkış noktaları ile umuma açık iş yerleri ve parklarda eş zamanlı olarak "Huzur Bismil 3" uygulaması yaptı.

Uygulamada, 205 araç, 38 umuma açık işyeri ile 2 bin 141 kişi kontrol edildi, çalıntı motosiklet ile 0,30 gram eroin ele geçirildi, Trafik Kanunu'na muhalefetten toplam 162 bin 895 lira idari yaptırım uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Hasan Gündüz - Güncel
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