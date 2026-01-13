Haberler

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları 35 yaşındaki Yasin Acun'u, girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı.

KUR'AN KURSUNDA POMPALI TÜFEKLE VURDULAR

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Yasin Acun, Kur'an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Yasin Acun'a ateş etti. Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.'yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yasin Acun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
