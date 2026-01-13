Haberler

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, husumetli oldukları Yasin Acun'u bir Kur'an kursunda öldüren 2 kişinin güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle kursa giriş anları ve olay sırasında yaşanan panik görüldü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları Yasin Acun'u (35) girdiği Kur'an kursunda öldürüp, güvenlik görevlisini de yaraladığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kursun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin pompalı tüfekle girdikleri binada birkaç kişinin paniğe kapıldığı anlar yer aldı. Ayrıca kursun odalarından birine yönelen şüphelilerden birinin, içerideki bir kişiye tekme attığı görüldü.

