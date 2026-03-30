Haberler

Diyarbakır'da "Dicle'nin İzinde: Kültürel ve Ekolojik Hatırlamalar" sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin güzergahında gerçekleştirilen saha incelemesi sonucunda, doğal bitki türleri ve kayıt altına alınan seslerle hazırlanan 'Dicle'nin İzinde: Kültürel ve Ekolojik Hatırlamalar' sergisi açıldı.

Şehir plancısı ve araştırmacı Dilan Kaya Taşdelen ve Gizem Kıygı'nın hazırladığı sergi, tarihi Sur ilçesindeki Cemilpaşa Konağı'nda açıldı.

Açılışta sergiye ilişkin değerlendirmede bulunan Taşdelen, meslektaşı Kıygı ile Dicle Nehri'nde, doğduğu nokta olan Elazığ'daki Hazar Gölü'nden Türkiye'den çıkış noktası olan Şırnak'ın Cizre ilçesine kadar olan bölgede 15 gün süren bir saha incelemesi yaptıklarını söyledi.

Taşdelen, yürüyüş güzergahında sahadan topladıkları bitki türleri, doğada kayıt altına aldıkları ses ve videolarla bu karma sergiyi açtıklarını belirtti.

Açılışın ardından davetliler, sergiyi gezerek Taşdelen ve Kıygı'dan bilgi aldı.

Sergi, 12 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

