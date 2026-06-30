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Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" yürüyüşü düzenlendi

Diyarbakır'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi
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Diyarbakır'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, koruyucu aile olmanın önemine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, tüm Diyarbakırlıları koruyucu aile olmaya davet etti.

Diyarbakır'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, "Haydi Diyarbakır Koruyucu Aile Olalım" pankartı ile İl Müdürlüğü önünden Millet Bahçesi'ne kadar yürüyüş yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Millet Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çeşitli nedenlerden dolayı ailesinin yanında kalamayıp, devlet koruması altına alınan çocukların, devletin tüm imkanlarından faydalanmasına rağmen aile sıcaklığına ihtiyaçları olduğunu anlatan Çeçen, bu farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Çeçen, şunları kaydetti:

"Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza dokunan şefkat ve merhamet eli, sevgi ve saygının en güzel örneklerini teşkil etmektedirler. Bu nedenle tüm Diyarbakırlı güzel yürekli ailelerimize, her bir çocuğumuza fazladan nasıl dokunabilirizin çalışmasını biz burada yürütürken, gelin çocuklarımızın yüreklerine sıcak dokunuşlar dokunduralım şeklinde çağrıda bulunmak istiyorum. Her bir çocuğumuz sevgiyle, ilgiyle aile yanında büyümeli. Her bir çocuğumuz devletimizin şefkat ve merhamet elini aile içerisinde de çok güzel bir şekilde hissetmeli diyoruz. Buradan tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize 'Haydi Diyarbakır, gelin koruyucu aile olalım' diyorum."

Yürüyüş, ailelerin ve çocukların gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, gaziler, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık
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