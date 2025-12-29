Diyarbakır'da otomobil köprüden çaya düştü: 4 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil köprüden Sinek Çayı'na düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden Sinek Çayı'na düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 4 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.