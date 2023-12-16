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Diyarbakır'da Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, 9 gün boyunca kitapseverlere hizmet verecek. Fuarın açılışında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da konuşma yaptı ve kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'da 9 gün sürecek "Kitap Fuarı" kitapseverlere kapılarını açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Eylül Fuarcılık tarafından Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24 Aralık'a kadar sürecek "Kitap Fuarı'nın açılışı düzenlenen programla gerçekleşti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, fuarın açılışında, aktif siyasi hayatı noktaladıktan sonra kitap fuarlarını takip ettiğini söyledi.

Kitabı sevdiklerini belirten Arınç, "Gençlerimizin biraz uzak kalmasında kabahat biraz bizim olabilir. O yüzden onlara kitabı sevdirmek mecburiyetindeyiz. Herkes beğendiği kitabı okumalı. Öyle yazarlarımız vardır ki ilgiyle takip ediliyor. Kitapla dost olmamız ve alışkanlık haline getirmemiz lazım. Her akşam şartlar ne olursa olsun uyumadan önce en az 20 sayfa kitap okumayı alışkanlık haline getirmemiz lazım." dedi.

Arınç, kitap fuarının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise ziyaretçi potansiyeli olarak fuardan beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Kaya, "Fuarımıza 120 yayınevi ve 350 yazar katılacak. Fuar, panel ve söyleşilerle devam edecek. 3 yıl sonra ilk kez böyle bir kitap fuarı yaptık. Diyarbakır için kitap yalnızca bir fuardan ibaret değil. Kültür şöleni gibi algılanır. Her yayınevine ilgi gösteren bir okuyucu kitlesi var. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır da, kitabın olduğu yerde hoşgörü, yürek ve aklın olduğunu ifade etti.

Çayır, şöyle konuştu:

"Kitap varsa, medeniyet, gelecek ve istikbal vardır. Kitapla yaşayan ve kitapsız yaşayan toplumlar arasında farklılık olduğunu tarih bize öğretti. Fuarda her gün onlarca konferans ve imza günleriyle karşılaşacaksınız. Fuarın hepimizin ufkuna, vicdanına ve fikrine katkı sunmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından davetliler tarafından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Arınç, konuşmasının ardından söyleşiye katılan okurlara "Başkan Arınç-Liderler Olaylar Ülkeler" ve "Arınç-Küçük Erbakan" adlı kitabı imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Eylül Haberler

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