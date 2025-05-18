Diyarbakır'da Kırtasiye Dükkanında Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Kırtasiye Dükkanında Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde, 8 katlı bir binanın girişinde bulunan kırtasiye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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