Diyarbakır'da Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri arasındaki kırsal alanda meydana gelen örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde dün çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.