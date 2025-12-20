Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya öldü

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çiftçi (60), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Bismil- Diyarbakır kara yolu Şükürlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 ADC 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çiftçi'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla soruşturmaya devam ediyor.